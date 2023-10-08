Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни для полуострова

Сенатор Алтабаева: Крымский мост — символ мощи страны

Сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости заявила, что Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни для полуострова.

«Для всех россиян это символ мощи страны, а для нас — символ нашего соединения с великой Россией», — подчеркнула политик. По словам Алтабаевой, необходимая задача — чтобы он продолжал служить людям.

Чиновница уточнила, что теракты на Крымском мосту лишь «подчеркивают преступную сущность режима в Киеве, который их организовывает».

6 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали два раза за сутки.