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07:05, 8 октября 2023Россия

Сенатор назвала Крымский мост артерией жизни для полуострова

Сенатор Алтабаева: Крымский мост — символ мощи страны
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости заявила, что Крымский мост даже после появления сухопутного маршрута является артерией жизни для полуострова.

«Для всех россиян это символ мощи страны, а для нас — символ нашего соединения с великой Россией», — подчеркнула политик. По словам Алтабаевой, необходимая задача — чтобы он продолжал служить людям.

Чиновница уточнила, что теракты на Крымском мосту лишь «подчеркивают преступную сущность режима в Киеве, который их организовывает».

6 октября движение автотранспорта по Крымскому мосту останавливали два раза за сутки.

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    Юлия Мискевич
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