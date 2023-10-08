Умерла артистка Матвиенко

Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

В возрасте 75 лет скончалась народная артистка Украинской ССР (УССР), певица Нина Матвиенко. Об этом сообщает УНИАН.

Причины смерти артистки и иные подробности не указываются.

Матвиенко родилась в Житомирской области Украины 10 октября 1947 года. В 1978 году она победила на Всеукраинском конкурсе «Молодые голоса», а через год на Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни».

В 1979 году она стала заслуженной артисткой УССР, а через шесть лет в — 1985 году — народной артисткой УССР. С 1991 года она заняла должность солистки Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». В 2006 году ее удостоили звания «Героя Украины».

Ранее британский актер Джейк Абрахам скончался в возрасте 56 лет. Он наиболее известен по роли в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».