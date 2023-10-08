Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:21, 8 октября 2023Культура

Умерла артистка Матвиенко

Умерла народная артистка УССР Нина Матвиенко

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

В возрасте 75 лет скончалась народная артистка Украинской ССР (УССР), певица Нина Матвиенко. Об этом сообщает УНИАН.

Причины смерти артистки и иные подробности не указываются.

Матвиенко родилась в Житомирской области Украины 10 октября 1947 года. В 1978 году она победила на Всеукраинском конкурсе «Молодые голоса», а через год на Всесоюзном телевизионном конкурсе «С песней по жизни».

В 1979 году она стала заслуженной артисткой УССР, а через шесть лет в — 1985 году — народной артисткой УССР. С 1991 года она заняла должность солистки Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». В 2006 году ее удостоили звания «Героя Украины».

Ранее британский актер Джейк Абрахам скончался в возрасте 56 лет. Он наиболее известен по роли в фильме Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола».

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль подтвердил гибель граждан страны в Египте

    ХАМАС призвал жителей Западного берега противостоять Израилю

    Названы возможные последствия конфликта Израиля и ХАМАС для мировой политики

    Россиянин съездил в Дагестан за 170 тысяч и описал регион фразой «не впечатлил»

    Израиль применил танки в боях с ХАМАС в общине Маген

    Представитель Армии обороны Израиля оценил перспективы новой войны

    Ксения Бородина высказалась о совместной жизни с мужчиной до брака

    Посол Израиля допустил нахождение россиян среди заложников ХАМАС

    Водитель автобуса насмерть сбил подростка в Подмосковье

    Тренер российских гимнастов возмутилась победами Байлз на чемпионате мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости