Стало известно о расстреле «Правым сектором» 22 украинцев

РИА Новости: члены «Правого сектора» убили 22 жителя Снигиревки под Херсоном

Члены организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) расстреляли 22 мирных граждан, причиной послужили их пророссийские взгляды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Уточняется, что все погибшие были украинцами. По данным собеседника агентства, убийства были совершены 13 сентября, а одним из преступников был боец организации Евгений Караван 1990 года рождения. Кроме того, добавил источник, также известны данные пятерых жертв.