ЦАХАЛ опубликовал видео с ударами по постам ВМС ХАМАС

ЦАХАЛ показал видео высокоточных ударов по постам ВМС ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала видео с ударами по постам Военно-морских сил (ВМС) палестинского движения ХАМАС. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«За последний день военно-морские корабли ЦАХАЛа применили высокоточные боеприпасы для нанесения ударов по ряду постов, принадлежащих военно-морским силам ХАМАСА», — говорится в подписи к видеозаписи.

На кадрах, снятых с камер, установленных на ракеты, видны приближения боеприпасов к целям. Затем запись обрывается.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ за час нанес удары по военным штабам в районе сектора Газа. По их данным, был атакован оперативный штаб движения ХАМАС, использовавшийся для наведения террора, оперативный штаб организации, из которого она вела боевые действия в последних операциях.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.