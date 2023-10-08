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13:59, 8 октября 2023Мир

Представитель Армии обороны Израиля оценил перспективы новой войны

Представитель Армии обороны Израиля Хагари заявил, что война будет сложной

Фото: Fatima Shbair / АР

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что война будет сложной, а впереди Израиль ждут трудные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Хагари подчеркнул, что армия сильна и задействует всю свою силу. Он заявил, что бойцы «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) совершают военные преступления, похищая женщин и детей. Он пообещал, что ХАМАС ответит за это.

Ранее посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. На этом фоне Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных израильтян.

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    Варвара Митина
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