Представитель Армии обороны Израиля оценил перспективы новой войны

Представитель Армии обороны Израиля Хагари заявил, что война будет сложной

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что война будет сложной, а впереди Израиль ждут трудные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Хагари подчеркнул, что армия сильна и задействует всю свою силу. Он заявил, что бойцы «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) совершают военные преступления, похищая женщин и детей. Он пообещал, что ХАМАС ответит за это.

Ранее посольство Израиля в Вашингтонe сообщило, что боевики палестинского движения ХАМАС похитили 100 жителей Израиля — среди них есть мирные жители и военные. На этом фоне Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах об освобождении пленных израильтян.