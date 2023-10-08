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02:52, 8 октября 2023Мир

В Британии назвали поездку Зеленского в США провалом

UnHerd: поездка Зеленского в США войдет в историю как политический провал
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Провальная поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США войдет в историю, считает обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.

По его словам, визит президента будет внесен в учебники истории, «но только в негативном ключе». Журналист отметил, что Зеленский столкнулся с «довольно прохладным» приемом в Вашингтоне, а также получил отказ в выступлении перед американским Конгрессом.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не позволил главе Украины выступить перед членами нижней палаты законодательного органа в ходе его визита в США. Спикер объяснил свое решение напряженным графиком работы американских парламентариев.

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    Марина Совина
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