В Британии назвали поездку Зеленского в США провалом

UnHerd: поездка Зеленского в США войдет в историю как политический провал

Провальная поездка украинского лидера Владимира Зеленского в США войдет в историю, считает обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци.

По его словам, визит президента будет внесен в учебники истории, «но только в негативном ключе». Журналист отметил, что Зеленский столкнулся с «довольно прохладным» приемом в Вашингтоне, а также получил отказ в выступлении перед американским Конгрессом.

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти не позволил главе Украины выступить перед членами нижней палаты законодательного органа в ходе его визита в США. Спикер объяснил свое решение напряженным графиком работы американских парламентариев.