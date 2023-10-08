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13:07, 8 октября 2023Россия

Системы ПВО перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне СВО

Минобороны России заявило о перехвате трех ракет «Точка-У» в зоне СВО

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три ракеты «Точка-У» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, системы ПВО перехватили две зенитные ракеты комплекса С-200, которые были переоборудованы в ударный вариант. Средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что беспилотники были устранены в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Ранее в Курской области системы ПВО уничтожили украинский БПЛА. По данным Минобороны, попытка Украины совершить атаку с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России была пресечена 6 октября около 19:00 по московскому времени.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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