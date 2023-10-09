Бен Аффлек и Дженнифер Лопес влезли в ипотеку на 30 лет

Sun: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес взяли ипотеку на 30 лет

Американский актер Бен Аффлек и поп-певица Дженнифер Лопес взяли ипотеку на 30 лет. Супруги посчитали выгодным оформить жилищный кредит в размере трети стоимости нового особняка, пишет The U.S. Sun.

Поисками нового дома пара занялась сразу же после свадьбы. Поместье в Беверли-Хиллз они присмотрели еще в мае и поначалу собирались оплатить его полностью наличными. Однако уже 31 августа чета обратилась в банк JP Morgan Chase за ссудой в размере 20 миллионов долларов. Первые шесть лет ставка составит 5,5 процента, после чего возрастет. При этом период погашения основного долга и процентов наступит не раньше ноября 2033 года, добавляет издание.

В особняке есть 12 спален и 24 ванные комнаты. Внутри дома также оборудован тренажерный зал. Для удобства гостей возле поместья находится автостоянка, рассчитанная на 92 парковочных места.

Дорогостоящая покупка проходит на фоне падения покупательского спроса на новое жилье в Соединенных Штатах. К началу сентября размер средней ставки по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизился на десять базисных пунктов, до 7,21 процента, однако остался вблизи самого высокого уровня за последние десятилетия.

Ранее была обнародована цена прежнего дома супругов. Особняк площадью 2900 квадратных метров 1930 года постройки оценивается в 85 миллионов долларов.