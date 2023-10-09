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18:18, 9 октября 2023Экономика

Экономист предупредил о скачках курса рубля

Экономист Кульбака предупредил о тенденции к скачкам курса рубля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сейчас на рынке прослеживается тенденция к снижению курса российской валюты, поэтому возможны скачки курса рубля. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он объяснил, почему стоимость доллара и евро в последнее время постоянно меняется.

«Ничего удивительного нет. Тенденция к ослаблению рубля будет идти довольно долго, потому что едва ли сейчас у России есть возможности укреплять российскую валюту. Единственное, это не будет гладким и прямым процессом, будут скачки в разные стороны, поэтому на конкретный скачок за какой-то день можно вообще не ориентироваться. Но в целом тенденция к ослаблению будет из-за того, что Россия сейчас получает меньше иностранной валюты от торговли, но сама нуждается в этой валюте, потому что Россия много чего закупает за границей. Это будет сохраняться, плюс к этому надо добавить, что конкурентоспособность российской экономики сравнительно не очень высокая», — отметил экономист.

Курс доллара от TradingView

9 октября стоимость доллара на торгах поднималась до 102 рублей. Это пиковый показатель с марта 20022 года. Евро достигал 108 рублей впервые с августа, а юань торговался выше 14, обновив годичный максимум. К вечеру понедельника стоимость американской валюты сильно снизилась и составляла менее 100 рублей.

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    Мария Сметанина
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