Германия пересмотрит финансовую помощь Палестине

Шульце: Германия пересмотрит помощь Палестине после нападения ХАМАС на Израиль

Федеральное правительство Германии планирует пересмотреть свое решение оказывать финансовую и гуманитарную помощь Палестине и, в случае, если ее необходимость будет признана, обсудить ее объемы. Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце, передает газета Sueddeutsche Zeitung.

«Мы уделяем пристальное внимание тому, чтобы наша поддержка людей на палестинских территориях служила миру, а не террористам», — подчеркнула Шульце. Первоочередным результатом проверок должны стать сведения, как проекты ФРГ на палестинских территориях могут поспособствовать миру в регионе и безопасности Израиля, добавила министр.

По данным издания, в 2022 году Германия выделила 340 миллионов евро на гуманитарную помощь Палестине.

Ранее в руках палестинцев заметили американские автоматы. На это обратил внимание старший сын Дональда Трампа, посмотрев видео, на котором люди стреляют в воздух из оружия, напоминающего M4, празднуя начало военных действий ХАМАС в Израиле.