Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 9 октября 2023Мир

Эрдоган призвал президента Израиля к здравому смыслу

Эрдоган призвал президента Израиля Герцога к здравому смыслу в регионе
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой Ицхаком Герцогом и призвал к здравому смыслу, чтобы не обострять ситуацию в регионе. Об этом сообщает администрация президента Турции, передает РИА Новости.

«Подчеркнув, что любой шаг, который может нанести коллективный и неизбирательный ущерб жителям Газы, еще больше усилит страдания и спираль насилия в регионе, президент Эрдоган заявил, что необходимо руководствоваться здравым смыслом и что скорейшее установление спокойствия в регионе имеет огромное значение для благополучия всего региона», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы турецкий лидер заявил, что Турция будет и дальше наращивать усилия, направленные на прекращение конфликтов и достижение прочного мира на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом конфликт с Израилем. В частности, Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для прекращения конфликтов в регионе и скорейшего восстановления спокойствия.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

    Россиянин пытался сделать фотографии военкомата и попался

    Израиль решил рискнуть заложниками в секторе Газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости