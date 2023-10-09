Эрдоган призвал президента Израиля к здравому смыслу

Эрдоган призвал президента Израиля Герцога к здравому смыслу в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с израильским коллегой Ицхаком Герцогом и призвал к здравому смыслу, чтобы не обострять ситуацию в регионе. Об этом сообщает администрация президента Турции, передает РИА Новости.

«Подчеркнув, что любой шаг, который может нанести коллективный и неизбирательный ущерб жителям Газы, еще больше усилит страдания и спираль насилия в регионе, президент Эрдоган заявил, что необходимо руководствоваться здравым смыслом и что скорейшее установление спокойствия в регионе имеет огромное значение для благополучия всего региона», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы турецкий лидер заявил, что Турция будет и дальше наращивать усилия, направленные на прекращение конфликтов и достижение прочного мира на Ближнем Востоке.

Ранее Эрдоган обсудил с палестинским коллегой Махмудом Аббасом конфликт с Израилем. В частности, Эрдоган заявил, что Турция прилагает все усилия для прекращения конфликтов в регионе и скорейшего восстановления спокойствия.