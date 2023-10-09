Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 9 октября 2023Мир

В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

Экс-спикер Палаты представителей Маккарти: кризис в Израиле стал провалом США
Кевин Маккарти

Кевин Маккарти. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кризис в Израиле стал провалом не только местной разведки, но и Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Это был провал не только самого Израиля и израильской разведки. Он был и нашим тоже», — оценил политик влияние конфликта на международное положение Вашингтона.

Он также добавил, что Вашингтон должен увеличить давление на Иран. По мнению политика, необходимо снова заморозить шесть миллиардов долларов, принадлежащих исламской республике, которые недавно разблокировали США.

Ранее стало известно, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военнопленные на Украине пожаловались ООН на пытки

    Небензя рассказал об обвинениях Киева в адрес Москвы

    У женщины отнялись ноги после укуса комара

    Российские полицейские нашли в тайнике бывшего бойца теробороны арсенал оружия

    Борис Гребенщиков ответил на слухи о переезде в Израиль

    В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

    Сгорел особняк вдовы бизнес-партнера Березовского

    Стало известно о закрытии канатной дороги в Москве

    Экс-посол предрек смещение фокуса внимания с Украины на Ближний Восток

    В США предрекли проблемы Байдену из-за нового пакета помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости