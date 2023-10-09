В США оценили влияние кризиса в Израиле на международное положение Вашингтона

Экс-спикер Палаты представителей Маккарти: кризис в Израиле стал провалом США

Кризис в Израиле стал провалом не только местной разведки, но и Соединенных Штатов. Об этом заявил экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Это был провал не только самого Израиля и израильской разведки. Он был и нашим тоже», — оценил политик влияние конфликта на международное положение Вашингтона.

Он также добавил, что Вашингтон должен увеличить давление на Иран. По мнению политика, необходимо снова заморозить шесть миллиардов долларов, принадлежащих исламской республике, которые недавно разблокировали США.

Ранее стало известно, что Катар в координации с США ведет переговоры с ХАМАС по освобождению захваченных боевиками на территории Израиля заложников, среди которых женщины и дети.