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12:33, 9 октября 2023Мир

В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы

Reuters: в Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы и слышны сирены

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы и слышны сирены, предупреждающие о рактеных обстрелах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что взрывы могли быть вызваны ударами ракет и их перехватом в воздухе средствами израильской противовоздушной обороны «Железный купол».

Ранее сообщалось, что Военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.

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    Глеб Бажуткин
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