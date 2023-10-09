В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы

Reuters: в Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы и слышны сирены

В Иерусалиме и Тель-Авиве произошли взрывы и слышны сирены, предупреждающие о рактеных обстрелах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что взрывы могли быть вызваны ударами ракет и их перехватом в воздухе средствами израильской противовоздушной обороны «Железный купол».

Ранее сообщалось, что Военное подразделение ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» выпустило ракеты в направлении Тель-Авива и Иерусалима.