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02:48, 9 октября 2023Мир

Конгрессвумен предрекла США участь Израиля

Конгрессвумен предрекла США участь Израиля из-за миграционной политики Байдена
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединенные Штаты могут разделить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики американского лидера Джо Байдена. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», — заявила она.

Конгрессвумен отметила, что масштаб незаконной миграции настолько велик, что администрация президента США не успевает реагировать. «Это должно стать тревожным звонком», — сказала она.

Ранее колумнист Марк Тиссен в своей статье для The Washington Post написал, что политика президента США привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, при этом расплачиваться приходится Украине. «Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших», — заявил он.

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