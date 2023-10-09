Конгрессвумен предрекла США участь Израиля из-за миграционной политики Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединенные Штаты могут разделить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики американского лидера Джо Байдена. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», — заявила она.

Конгрессвумен отметила, что масштаб незаконной миграции настолько велик, что администрация президента США не успевает реагировать. «Это должно стать тревожным звонком», — сказала она.

Ранее колумнист Марк Тиссен в своей статье для The Washington Post написал, что политика президента США привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, при этом расплачиваться приходится Украине. «Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших», — заявил он.