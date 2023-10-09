В США раскритиковали миграционную политику Байдена

WP: Украина расплачивается за провальную миграционную политику Джо Байдена

Политика президента США Джо Байдена привела к тяжелейшему миграционному кризису в стране, при этом расплачиваться приходится Украине, заявил колумнист Марк Тиссен в своей статье для The Washington Post (WP).

«Выступающие против Украины американские правые неустанно повторяют: президент Байден больше заботится о защите украинских границ, чем наших», — заявил он. Тиссен добавил, что американский лидер поспособствовал возникновению «самого тяжелого кризиса на границе» за всю историю Соединенных Штатов.

По словам журналиста, глава Белого дома мог добиться исполнения действующих законов в сфере миграции и границы, однако решил этого не делать, в результате чего ситуация выходит из-под контроля, а поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны республиканцев падает.

«И пока он так поступает, ситуация на границе будет все больше выходить из-под контроля. А расплачиваться за это будет Украина», — пишет Тиссен.

Ранее Байден заявил союзникам, что США продолжат поддержку Украины вопреки мнениям республиканцев в Конгрессе. Политик также заверил глав стран G7 и других европейских государств в поддержке США Украины.