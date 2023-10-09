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17:32, 9 октября 2023Мир

Ливан заявил о нежелании вступать в конфликт Израиля и Палестины

Премьер Микати: Ливан не желает вступать в конфликт Израиля и Палестины

Фото: Aziz Taher / Reuters

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что страна не желает вступать в конфликт Израиля и Палестины после нападения боевиков движения ХАМАС. Его слова приводит ливанское агентство NNA.

«Мы не хотим, чтобы Ливан вступил в эту войну, и мы к этому стремимся», — указал Микати. Он добавил, что приоритетом Бейрута является поддержание безопасности и стабильности на юге страны, сохранение спокойствия на границе с Израилем.

При этом он призвал Израиль прекратить нарушать суверенитет Ливана, а атаки израильской армии на сектор Газа назвал «неизбежным результатом подхода израильского врага к палестинскому народу и его справедливым требованиям». Он также призвал международное сообщество оказать давление на Израиль.

Ранее 9 октября израильские вертолеты начали наносить удары по территории Ливана. Перед этим ЦАХАЛ сообщил о проникновении в страну ряда лиц с территории Ливана.

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    Антон Похиляк
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