Звезда КВН рассказал о несостоявшемся выступлении перед Назарбаевым

Звезда КВН Муратов заявил, что «Союзу» не дали выступить перед Назарбаевым

Бывший участник команды КВН «Союз» Артем Муратов рассказал, как ему и коллегам по команде не дали показать номер бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. О несостоявшемся выступлении он рассказал в выпуске шоу «Гуд Морнинг», доступном на YouTube.

Он объяснил, что его и коллег по команде КВН пригласили выступить перед Назарбаевым в его резиденции. Их выступление сначала должен был увидеть министр культуры Казахстана, чтобы «отсеять» неподходящие, объяснил юморист.

После того как комики выступили перед министром, он заявил, что ожидал от «Союза» другого выступления. По словам чиновника, он хотел бы увидеть миниатюры, похожие на те, что показывали юмористы Михаил Галустян и Александр Ревва.

Тогда комик поинтересовался у чиновника, видел ли он выступления команды «Союз». Тот признался, что никогда их не смотрел. «Нам заплатили, все нормально, просто очень странно. Приезжаешь, а не знают, кто ты вообще. Выиграл Высшую лигу — приезжай», — посетовал он. Муратов подчеркнул, что в итоге команде так и не удалось выступить перед Назарбаевым.

Ранее Муратов рассказал, как на съемке юмористического шоу «Студия Союз» на ТНТ зритель, сидевший в первом ряду в зале, уснул. По его словам, это случилось, несмотря на раздававшиеся громкие крики участников программы.

Команда КВН «Союз» из Тюмени неоднократно завоевывала различные награды в телеигре. Так, в 2012 году они вышли в финал Премьер-лиги, а в 2014 году стали чемпионами Высшей лиги. Кроме того, они побеждали в соревнованиях на Летний кубок в 2015 и 2016 годах, а также завоевали пять наград в музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН».