Врач предупредила о вреде популярной сезонной ягоды для некоторых людей

Несмотря на то, что хурма содержит йод, железо, витамины и другие ценные микроэлементы, она может быть опасна для некоторых людей, рассказала ведущий гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Евгения Атькова. О потенциальной опасности этой популярной сезонной ягоды она предупредила в комментарии для «Ленты.ру».

Гастроэнтеролог заявила, что распространенное убеждение, будто хурму нельзя есть диабетикам из-за высокого содержания в ней сахара, является мифом.

Сродни огурцам, дыне и арбузам, хурма на 80 процентов состоит из воды. Это значит, что ее роль в росте уровня глюкозы в крови преувеличена Евгения Атькова гастроэнтеролог

Более того, по словам Атьковой, хурма содержит такие микроэлементы и витамины, как йод, железо, витамин РР, магний, поэтому ее регулярное употребление в пищу снижает риск гипертонии, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы и атеросклероза. Однако некоторым людям нужно отказаться от этой ягоды, чтобы избежать обострения имеющихся хронических болезней, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Как отметила гастроэнтеролог, «вяжущий» эффект хурмы обусловлен высокой концентрацией танинов в ее кожуре и мякоти. У пациентов с запорами это вещество может привести к кишечной непроходимости. «По этой же причине нельзя запивать хурму холодной водой или молоком. Это приводит к избыточному набуханию волокон ягоды в просвете желудка или кишечника», — объяснила Атькова.

В заключение врач рассказала, что здоровому человеку можно съедать максимум три-четыре хурмы среднего размера в неделю или по одной мелкой (не более 100 граммов) ежедневно.

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