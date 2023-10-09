Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 10 октября 2023Забота о себе

Врач предупредила о вреде популярной сезонной ягоды для некоторых людей

Фото: Gabriella Clare Marino / Unsplash

Несмотря на то, что хурма содержит йод, железо, витамины и другие ценные микроэлементы, она может быть опасна для некоторых людей, рассказала ведущий гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Евгения Атькова. О потенциальной опасности этой популярной сезонной ягоды она предупредила в комментарии для «Ленты.ру».

Гастроэнтеролог заявила, что распространенное убеждение, будто хурму нельзя есть диабетикам из-за высокого содержания в ней сахара, является мифом.

Сродни огурцам, дыне и арбузам, хурма на 80 процентов состоит из воды. Это значит, что ее роль в росте уровня глюкозы в крови преувеличена

Евгения Атьковагастроэнтеролог

Более того, по словам Атьковой, хурма содержит такие микроэлементы и витамины, как йод, железо, витамин РР, магний, поэтому ее регулярное употребление в пищу снижает риск гипертонии, железодефицитной анемии, заболеваний щитовидной железы и атеросклероза. Однако некоторым людям нужно отказаться от этой ягоды, чтобы избежать обострения имеющихся хронических болезней, предупредила собеседница «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022

Как отметила гастроэнтеролог, «вяжущий» эффект хурмы обусловлен высокой концентрацией танинов в ее кожуре и мякоти. У пациентов с запорами это вещество может привести к кишечной непроходимости. «По этой же причине нельзя запивать хурму холодной водой или молоком. Это приводит к избыточному набуханию волокон ягоды в просвете желудка или кишечника», — объяснила Атькова.

В заключение врач рассказала, что здоровому человеку можно съедать максимум три-четыре хурмы среднего размера в неделю или по одной мелкой (не более 100 граммов) ежедневно.

Ранее диетолог Юлия Хрулева перечислила осенние продукты, помогающие зарядиться энергией. Среди них она выделила тыкву, сладкий перец и сливу.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости

    Он пережил пять покушений, на него охотятся 20 лет. Что известно о главном организаторе нападения ХАМАС на Израиль?

    Израильтянин устроил дебош на курорте Азии из-за марихуаны и войны с ХАМАС

    Вена приостановила помощь Палестине

    В России предложили повысить порог идентификации при оплате ЖКУ

    Банда из мигрантов и россиянина предстанет перед судом за похищение человека

    Россиянам напомнили о возможности вернуть деньги за «коммуналку» в ряде случаев

    Пилот четыре года преследовал женщину с помощью самолета

    Германия дополнительно к Patriot отправит Украине комплекс ПВО IRIS-T

    На Украине захотели изъять долю Фридмана в «Киевстар»

    Врач предупредила о вреде популярной сезонной ягоды для некоторых людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости