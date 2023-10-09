Раскрыт способ защитить обувь от плесени

Британский профессиональный организатор пространства Анита Биргес раскрыла способ защитить обувь от плесени. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам эксперта, данная проблема может появиться из-за неправильной чистки изделий или влажности в шкафу. В связи с этим она посоветовала не выбрасывать маленькие пакеты с силиконовым гелем, которые обычно лежат в коробке с новой обувью.

«Положите их в свои туфли. Эти пакеты впитывают влагу, которая накапливается внутри. Таким образом они продлевают срок службы обуви и защищают ее от плесени», — отметила Биргес.

В сентябре мастер по ремонту и пошиву обуви Юлия Федорова назвала россиянам два важных правила хранения летних ботинок, кроссовок и туфель. Их не нужно мыть, прежде чем отправить их в шкаф на хранение, отмечает эксперт. По словам Федоровой, обувь достаточно почистить щеткой и протереть тряпкой.