Посол Антонов назвал последствия отказа США от ратификации ДВЗЯИ

Посол Антонов: отказ США от ратификации ДВЗЯИ вынуждает РФ восстановить паритет

Отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) вынуждает Россию, сделавшую это, предпринимать шаги для восстановления паритета. Такое последствие назвал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его комментарий опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Дипломат напомнил, что Москва ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году, напрасно ожидая почти четверть века после этого, что США последуют примеру России. «Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — заявил Антонов.

Также посол отверг критику Вашингтоном позиции России. Он обратил внимание на то, что американская администрация продолжает поддерживать военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности. Очевидно, что США не отказываются от возможности натурных тестов, прежде всего от широкомасштабной модернизации стратегического арсенала и разработки новых типов ядерных боеприпасов, заключил он.

Ранее Госдепартамент США выразил обеспокоенность планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ.

Во время выступления на Валдайском форуме 5 октября президент России Владимир Путин допустил расторжение договора о запрете ядерных испытаний. По мнению Путина, Москва должна зеркально повести себя с Вашингтоном, который подписал этот договор, но не ратифицировал его. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это решение не означает, что Россия намерена проводить ядерные испытания.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет нижней палаты российского парламента на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.