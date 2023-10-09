Стали известны возможные сроки проведения в Турции встречи по Украине

Встреча по Украине в Турции может состояться в последней декаде октября

Встреча по Украине в Турции может состояться в последней декаде октября. Сейчас идет согласование по дипломатическим каналам, рассказал РИА Новости источник в Анкаре.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — уточнил собеседник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция готовит в октябре международную встречу по Украине. Как утверждалось, она пройдет в Стамбуле, но Россию на нее не приглашают. Журналисты указали, что встреча пройдет по аналогии с переговорами в Копенгагене и Джидде, на которых обсуждали так называемую «формулу Зеленского».

Ожидается, что участие в ней примут советники по национальной безопасности различных стран, в том числе советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

5 октября источник РИА Новости заявил, что большинство стран втягивают в обсуждение «формулы мира» Владимира Зеленского давлением, шантажом и мошенничеством. Он также отметил, что все десять пунктов инициативы политика так или иначе направлены против Москвы, а половина содержит ультимативные требования, в том числе признание границ 1991 года, вывод войск, выплата репараций и создание трибунала.

