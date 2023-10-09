Генерал ФСБ объяснил неспособность разведки Израиля предсказать атаку на страну

Генерал ФСБ Михайлов заявил, что не считает провалом работу разведки Израиля

Вербовка агентов в террористической организации крайне сложна если вообще возможна. Потому говорить о провале израильской разведки нельзя — она работала в тех условиях, которые были предложены. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Разведка работает в тех условиях, которые предложены. Если у них не было своих позиций в ХАМАС, что они могли сделать? Мы часто судим о разведке по голливудским стандартам, но агентурная работа в моносреде, где люди исповедуют определенные принципы, очень сложна. Внедрить своих людей в нее еще сложнее», — сказал Михайлов.

Он также напомнил, что расшифровка потенциального агента разведки Израиля членами ХАМАСа грозила бы ему не только высшей мерой, но и зверствами в отношении этого человека, что также осложняет подобную работу в этом направлении.

«Надо понимать, что есть определенные границы, переступить за которые сложно. Попробуйте завербовать цыган. Это невозможно, потому что их уничтожат свои же. Поэтому не стоит поддаваться на разговоры о том, что разведка что-то прозевала. ХАМАС — это агрессивная террористическая организация, очень сплоченная, с эффективной контрразведкой, способной выявить и пресечь любые подходы к членам организации. Так что я бы не сказал, что был провал разведки Израиля. Было просто отсутствие возможностей», — подчеркнул военный.

По мнению Михайлова, поставки оружия ХАМАС тоже можно было не заметить. Он напомнил, что стрелковое оружие имеет практически каждая палестинская семья, оно накапливалось в регионе долгое время. Также генерал-майор допустил, что более тяжелое вооружение мог поставлять Египет, используя в том числе сеть подземных тоннелей.

Ранее израильский политолог и бывший советник министра внутренней безопасности страны Алекс Векслер признал, что Израиль упустил момент атаки на страну палестинской группировки ХАМАС. По его словам, израильские власти также не смогли предотвратить нападение, несмотря на то, что были о нем осведомлены.