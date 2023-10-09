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20:21, 9 октября 2023Забота о себе

Уставших от работы россиян призвали заниматься сексом

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Избежать профессионального выгорания поможет соблюдение так называемого правила трех «С»: спорт, сон и секс, заверил врач-терапевт высшей категории Алексей Безымянный. Такую рекомендацию он озвучил беседе с изданием aif.ru.

По мнению Безымянного, сон и секс — базовые инструменты для восполнения сил и сохранения здоровья. В свою очередь, проблемы со сном и отсутствие интереса к сексу вкупе с сильным желанием употреблять алкоголь говорят о ярко выраженном профессиональном выгорании, справиться с которым можно только при помощи психолога, отметил врач.

Вторым важным способом самопомощи в профилактике выгорания терапевт назвал физическую активность. При этом не нужно «ставить рекорды в тренажерном зале или бежать марафон», уточнил доктор. Достаточно просто заниматься любимым видом спорта — например, плавать, гулять на свежем воздухе или кататься на лошадях. Дополнить физическую активность Безымянный рекомендовал баней или контрастным душем.

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Кроме того, терапевт обратил внимание россиян на необходимость минимизировать контакт с гаджетами и регулярно уходить в отпуск. «Важно не стесняться говорить руководителю, что чувствуете выгорание, — начальник, который ценит сотрудника, предоставит ему лишний выходной или возможность временно перейти на удаленный формат работы», — резюмировал Безымянный.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов объяснил, как избежать выгорания на работе. По его словам, бороться с профессиональным выгоранием можно, сочетая деятельность онлайн и работу в офисе, а также не находясь в жестко установленных границах и самостоятельно устанавливая себе график.

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    Наталья Обрядина
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