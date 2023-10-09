Разин заявил о намерении директора Шатунова жениться на вдове исполнителя

Разин: директор Шатунова женится на вдове исполнителя ради прав на песни

Российский музыкальный продюсер Андрей Разин заявил о том, что директор экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов намерен жениться на вдове исполнителя, чтобы получить права на песни коллектива. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой, на куме моей и вдове Юры Шатунова, для того, чтобы закрепить все права Юры Шатунова за семьей и объединить свое ИП, на которое он переписывает товарный знак "Юрий Шатунов"», — поведал медиаменеджер.

Разин добавил, что все наследие Шатунова принадлежит только ему, а потому Кудряшов никогда не сможет реализовать свой план. Помимо этого, продюсер назвал юристов директора певца «чернокнижниками и ублюдками».

Ранее известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил причины поведения экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина, который угрожал проклятьем артистам, выступающим на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова, боязнью остаться без денег.