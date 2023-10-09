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14:27, 9 октября 2023Наука и техника

Изучено влияние обоняния на восприятие цвета

Frontiers in Psychology: изучено влияние обоняния на восприятие цвета

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Специалисты из Ливерпульского университета имени Джона Мурса изучили влияние обоняния на восприятие цвета. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В ходе экспериментов приняли участие 24 взрослых мужчины и женщины в возрасте от 20 до 57 лет. Испытуемых посадили перед экраном в комнате без сенсорных стимулов. Подопытным также запретили пользоваться дезодорантами или духами. Все окружающие запахи в комнате были удалены с помощью воздухоочистителя. Затем один из шести ароматов (карамели, вишни, кофе, лимона и мяты или вода без запаха в качестве контрольной группы) выделялся в комнате с помощью ультразвукового диффузора в течение пяти минут.

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На экране участникам демонстрировался случайный цвет, который было предложено вручную настроить с помощью двух ползунков — один для перехода с желтого на синий, а другой для зеленого на красный (что позволяло изменить цвет на нейтрально-серый).

Оказалось, что добровольцы зачастую смещали один или два ползунка слишком далеко от серого. Например, когда им дали почувствовать запах кофе, они ошибочно восприняли серый как более коричневый цвет. То же самое происходило и в случае карамельного аромата. Таким образом, наличие определенного запаха искажало восприятие цвета испытуемыми.

Однако при воздействии запахом мяты участники выбрали различные цветовые варианты. Для воды большинством добровольцев был выбран нейтральный серый цвет.

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    Елена Апазиди
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