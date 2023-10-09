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05:13, 9 октября 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

МО РФ: российские военные сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял до 50 бойцов. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ», — отметил он.

Савчук уточнил, что «потери украинских войск составили около 50 военнослужащих».

8 октября сообщалось, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины на запорожском направлении. Как уточнялось, поражение было нанесено живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад противника, которые находились в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

В субботу, 7 октября, в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российскими силами были уничтожены свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины.

«Западная» группировка войск отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка в ЛНР и Лиман Первый в Харьковской области.

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    Марина Совина
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