МО РФ: российские военные сорвали пять атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении, в результате чего противник потерял до 50 бойцов. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ», — отметил он.

Савчук уточнил, что «потери украинских войск составили около 50 военнослужащих».

8 октября сообщалось, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины на запорожском направлении. Как уточнялось, поражение было нанесено живой силе и технике 23-й, 65-й и 116-й механизированных бригад противника, которые находились в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Вербовое.

В субботу, 7 октября, в Минобороны сообщили, что на купянском направлении российскими силами были уничтожены свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины.

«Западная» группировка войск отразила пять контратак 4-й танковой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Макеевка в ЛНР и Лиман Первый в Харьковской области.