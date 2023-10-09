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17:34, 9 октября 2023Россия

Россиянин на авто протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

В Приозерске водитель ночью протаранил ворота школы-интерната и попал на видео

В Приозерске водитель автомобиля ночью протаранил ворота школы-интерната и попал на видео. Кадры с камер наружного наблюдения опубликовала пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 7 октября на улице Маяковского. Россиянин за рулем иномарки врезался в закрытые въездные ворота, после чего скрылся на машине с места происшествия. По записи были зафиксированы приметы водителя и описание транспортного средства.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны обнаружили имевший характерные повреждения кузова Kia Picanto. Нарушитель бросил машину во дворе жилого дома, проехав меньше 500 метров от места происшествия. Оказалось, что транспортное средство принадлежит 27-летнему жителю Приозерска. Его ищут.

Ранее в Миассе Челябинской области груженная бутылками фура протаранила здание городской больницы. В результате ДТП пострадала девушка.

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    Евгения Куликова
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