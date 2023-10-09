Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:57, 9 октября 2023Мир

В США рассказали о нежелании Вашингтона решить конфликт Израиля и Палестины

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: США не пытались решить конфликт Израиля и Палестины

Фото: Amir Cohen / Reuters

США не пытались эффективно решить конфликт Израиля и Палестины, ограничиваясь лишь отправкой оружия Тель-Авиву. Об этом заяви экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди, передает РИА Новости.

«Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как Конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия», — заявил эксперт.

Он также выразил подозрения, что Республиканская партия подключится к ситуации на Ближнем Востоке, так как является сторонником активной поддержки Тель-Авива.

Ранее экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти отметил, что кризис в Израиле стал провалом не только местной разведки, но и Соединенных Штатов.

Он также добавил, что Вашингтон должен увеличить давление на Иран. По мнению политика, необходимо снова заморозить шесть миллиардов долларов, принадлежащих Исламской Республике, которые недавно разблокировали США.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    ХАМАС пригрозило казнить мирных граждан Израиля

    В России назвали опасное последствие войны Израиля с ХАМАС

    Президент Израиля сравнил число погибших от ХАМАС с жертвами Холокоста

    Выявлена роль аргинина в развитии раковых опухолей

    Сын Трампа предсказал место начала следующего глобального конфликта

    Израиль опроверг получение данных о планах ХАМАС

    Аферисты получили сроки за незаконную продажу квартир пьющих россиян

    Россиянин поссорился с братом из-за жены и вонзил нож ему в живот

    Блогерша назвала самые неудачные наряды для маленькой груди и нашла им замену

    Сотрудники аэропорта пытались ввезти кокаин на 40 миллионов долларов и попались

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости