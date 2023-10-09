В США рассказали о нежелании Вашингтона решить конфликт Израиля и Палестины

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди: США не пытались решить конфликт Израиля и Палестины

США не пытались эффективно решить конфликт Израиля и Палестины, ограничиваясь лишь отправкой оружия Тель-Авиву. Об этом заяви экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди, передает РИА Новости.

«Вашингтон не продемонстрировал никакой способности справиться даже с небольшим кризисом, и это касается как Конгресса, так и Белого дома. В ответ на эту проблему выделялось всё больше денег и оружия», — заявил эксперт.

Он также выразил подозрения, что Республиканская партия подключится к ситуации на Ближнем Востоке, так как является сторонником активной поддержки Тель-Авива.

Ранее экс-спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти отметил, что кризис в Израиле стал провалом не только местной разведки, но и Соединенных Штатов.

Он также добавил, что Вашингтон должен увеличить давление на Иран. По мнению политика, необходимо снова заморозить шесть миллиардов долларов, принадлежащих Исламской Республике, которые недавно разблокировали США.