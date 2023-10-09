В Госдуме заявили о создании укрепрайона ВСУ под Купянском

Депутат Водолацкий: ВСУ создают укрепрайон у Купянска из железнодорожных вагонов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска создают укрепрайон, используя залитые бетоном железнодорожные вагоны. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

Он уточнил, что эти работы проводят инженерные подразделения украинской армии. По его словам, вагоны закапывают в землю и заливают бетоном. Депутат Госдумы добавил, что создаются огневые точки на подступах к населенному городу.

7 октября Водолацкий сообщил о продвижении российских военных в сторону Купянска. Как он отмечал, войска России отделяли от города от 7 до 12 километров. При этом неделей ранее в ходе активного продвижения в сторону Купянска силы РФ преодолевали до километра.