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13:04, 9 октября 2023Бывший СССР

В Госдуме заявили о создании укрепрайона ВСУ под Купянском

Депутат Водолацкий: ВСУ создают укрепрайон у Купянска из железнодорожных вагонов

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Купянска создают укрепрайон, используя залитые бетоном железнодорожные вагоны. Об этом заявил координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.

Он уточнил, что эти работы проводят инженерные подразделения украинской армии. По его словам, вагоны закапывают в землю и заливают бетоном. Депутат Госдумы добавил, что создаются огневые точки на подступах к населенному городу.

7 октября Водолацкий сообщил о продвижении российских военных в сторону Купянска. Как он отмечал, войска России отделяли от города от 7 до 12 километров. При этом неделей ранее в ходе активного продвижения в сторону Купянска силы РФ преодолевали до километра.

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    Кристина Есикова
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