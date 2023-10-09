Российские десантники взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ

ВС России под Артемовском взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины под Артемовском и взяли в плен пятерых солдат ВСУ, проходивших первичную военную подготовку Великобритании. Об этом со ссылкой на Министерство обороны в понедельник, 9 октября, сообщает РИА Новости.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин в обращении к согражданам заявил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.