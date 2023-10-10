В Израиле допустили войну с Ираном при участии США

Аналитик Навон: бои ЦАХАЛ с ХАМАС могут перейти в войну с Ираном при участии США

Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) с ХАМАС могут перейти в тотальную войну с Ираном при участии США. Подобный сценарий допустил профессор международных отношений Тель-Авивского университета Эммануэль Навон в интервью «Ленте.ру».

Аналитик пояснил, что такое развитие событий возможно в случае, если Иран подтолкнет ливанскую шиитскую группировку «Хезболла» к активным боевым действиям против Израиля. В таком случае ЦАХАЛ может ответить ударами по иранской территории, что в свою очередь может спровоцировать прямое столкновение между Ираном и Израилем.

«Сейчас определенно есть риск глобальной войны на Ближнем Востоке», — подчеркнул Навон. По его словам, Соединенные Штаты также могут принять участие в конфликте на стороне Израиля. Специалист добавил, что в случае подобной конфронтации еврейское государство может рассчитывать на крупные европейские страны — Германию, Великобританию, Францию и Италию, с которыми Израиль поддерживал тесные военные связи и проводил совместные учения.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных членов ХАМАС и «Хезболлы», что иранское руководство на протяжении нескольких недель участвовало в подготовке нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. По меньшей мере на двух подобных мероприятиях, по данным издания, присутствовал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан. При этом официальные лица США заявляют, что пока прямых доказательств причастности Тегерана к случившемуся нет. Иран также отрицает свое участие в принятии ХАМАСом решения о нападении на Израиль.