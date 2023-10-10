Хакеры научились отслеживать полицейских через Bluetooth

Engadget: оснащенные Bluetooth устройства могут выдать местоположение владельца

Хакеры могут использовать оснащенные Bluetooth гаджеты для слежки за их владельцами. Об этом сообщает издание Engadget.

По словам создателя платформы Bluetooth RFParty Алана Микинса, стандарт Bluetooth используется в большинстве гаджетов, что дают злоумышленникам возможность отслеживать их владельцев. В том числе Микинс заметил, что подобными устройствами пользуются полицейские, и хакеры уже научились их отслеживать.

Специалист заявил, что каждый оснащенный Bluetooth девайс имеет MAC-адрес — уникальный 64-битный идентификатор. Так, MAC-адреса присвоены ноутбукам, нагрудным камерам и прочим аппаратам, которые используют полицейские. Злоумышленники могут перехватывать сигналы Bluetooth, которые таким образом выдадут местоположение владельца.

Алан Минкинс отметил, что многие сотрудники полиции пользуются умным оружием, которое также работает через Bluetooth. В качестве примера он привел умную кобуру, которая соединяется с оружием через беспроводной протокол. Специалист подытожил, что в интересах безопасности устройства должны иметь динамический MAC-адрес, по которому отследить пользователей гаджетов сложнее.

В начале октября специалисты по безопасности заподозрили работающих в Лос-Анджелесе роботов-курьеров в слежке. Эксперты нашли доказательства того, что машины постоянно записывают видео, а операторы роботов могут делиться данными с третьими лицами.