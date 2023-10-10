Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:16, 10 октября 2023Наука и техника

Хакеры научились отслеживать полицейских через Bluetooth

Engadget: оснащенные Bluetooth устройства могут выдать местоположение владельца

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Хакеры могут использовать оснащенные Bluetooth гаджеты для слежки за их владельцами. Об этом сообщает издание Engadget.

По словам создателя платформы Bluetooth RFParty Алана Микинса, стандарт Bluetooth используется в большинстве гаджетов, что дают злоумышленникам возможность отслеживать их владельцев. В том числе Микинс заметил, что подобными устройствами пользуются полицейские, и хакеры уже научились их отслеживать.

Специалист заявил, что каждый оснащенный Bluetooth девайс имеет MAC-адрес — уникальный 64-битный идентификатор. Так, MAC-адреса присвоены ноутбукам, нагрудным камерам и прочим аппаратам, которые используют полицейские. Злоумышленники могут перехватывать сигналы Bluetooth, которые таким образом выдадут местоположение владельца.

Алан Минкинс отметил, что многие сотрудники полиции пользуются умным оружием, которое также работает через Bluetooth. В качестве примера он привел умную кобуру, которая соединяется с оружием через беспроводной протокол. Специалист подытожил, что в интересах безопасности устройства должны иметь динамический MAC-адрес, по которому отследить пользователей гаджетов сложнее.

В начале октября специалисты по безопасности заподозрили работающих в Лос-Анджелесе роботов-курьеров в слежке. Эксперты нашли доказательства того, что машины постоянно записывают видео, а операторы роботов могут делиться данными с третьими лицами.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

    Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

    Россиянам назвали необычный способ быстро проснуться

    Максим Фадеев раскритиковал пластических хирургов со словами «чистый бизнес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости