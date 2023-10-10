Более сотни тел бойцов ХАМАС обнаружены в израильской Беэри

Более сотни тел бойцов движения ХАМАС обнаружены в израильской общине Беэри

Сто три тела бойцов движения ХАМАС обнаружены в израильской общине Беэри недалеко от границы с сектором Газа. Об этом сообщает канал i24 News.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС в секторе Газа, а еще десятки взяла в плен. Об этом рассказал пресс-секретарь армии Даниэль Хагари. По его словам, в настоящее время идут ожесточенные бои в Кфар-Азе — коммуне в южном регионе Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.