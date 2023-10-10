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21:07, 10 октября 2023Мир

Боррель заявил о поддержке в ЕС оказания помощи Палестине

Боррель: почти все главы МИД ЕС выступили за продолжение помощи Палестине

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Большинство министров иностранных дел стран Евросоюза поддержали продолжение финансовой помощи Палестине, сообщил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель. Его слова приводитРИА Новости.

Он отметил, что против помощи выступили лишь два-три главы ведомств. «Министры также обсудили, как взаимодействовать с палестинскими властями и продолжать поддерживать палестинский народ», — рассказал Боррель.

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    Марина Совина
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