Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

Экс-футболист сборной России Бухаров рассказал о зависимости от азартных игр

Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и сборной России Александр Бухаров признался в том, что испытывал зависимость от азартных игр. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам экс-нападающего, это увлечение появилось у него в возрасте восьми лет. «В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку», — расскаал Бухаров.

Бывший футболист заявил, что преодолеть зависимость смог только благодаря лечению в реабилитационном центре для зависимых. «У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог», — добавил Бухаров.

Форвард по два раза выиграл чемпионат России с «Зенитом» и «Рубином». В составе национальной сборной страны он забил один мяч в девяти матчах.