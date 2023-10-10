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16:39, 10 октября 2023Спорт

Бывший футболист сборной России рассказал о зависимости от азартных игр

Экс-футболист сборной России Бухаров рассказал о зависимости от азартных игр

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший футболист «Зенита», «Рубина» и сборной России Александр Бухаров признался в том, что испытывал зависимость от азартных игр. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам экс-нападающего, это увлечение появилось у него в возрасте восьми лет. «В детстве крал деньги у мамы из кошелька. Она работала на рынке, и я каждый день ждал, когда она придет домой и пойдет в душ, чтобы залезть в карман и взять у нее наличку», — расскаал Бухаров.

Бывший футболист заявил, что преодолеть зависимость смог только благодаря лечению в реабилитационном центре для зависимых. «У меня с первого раза не получилось, понадобилось еще время. Только со второго раза смог», — добавил Бухаров.

Форвард по два раза выиграл чемпионат России с «Зенитом» и «Рубином». В составе национальной сборной страны он забил один мяч в девяти матчах.

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    Алексей Гусев
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