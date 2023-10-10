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09:54, 10 октября 2023Спорт

Экс-футболист Чех стал лучшим игроком хоккейного матча

Экс-футболист Петр Чех совершил 62 сейва в хоккейном матче и стал MVP встречи

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Бывший футбольный вратарь Петр Чех стал лучшим игроком (MVP) хоккейного матча в составе «Оксфорд Сити Старс». Об этом сообщает РИА Новости.

Голкипер совершил 62 сейва в матче Английской национальной хоккейной лиги (NIHL) со «Стретхэмом». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды экс-футболиста.

41-летний Чех завершил футбольную карьеру в 2019 году и тогда же перешел в хоккей. Он выступал за «Гилфорд Финикс» и «Челмсфорд Чифтейнс», а в 2023 году совершил трансфер в «Оксфорд».

Чех известен по выступлениям за лондонские «Челси» и «Арсенал». В составе «аристократов» он четырежды становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В 2004-м футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной сборной Чехии.

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    Дарья Коршунова
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