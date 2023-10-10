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14:10, 10 октября 2023Экономика

Скончался раздавший почти все свои деньги миллиардер

Скончался создатель Duty Free миллиардер-филантроп Чак Фини

Фото: David Cantwell / The Forbes

Скончался американский бизнесмен Чак Фини, который был основателем магазинов Duty Free Shoppers и раздал почти восемь миллиардов долларов, со ccылкой на основанный филантропом благотворительный фонд сообщает Forbes.

Бизнесмен, входивший в список Forbes, еще при жизни раздал почти все свои деньги, оставив себе всего пару миллионов на пенсию. Ему было 92 года. У него осталась жена, пятеро детей от первого брака, 16 внуков и четверо племянников.

В 1988 году бизнесмен впервые попал в список богатейших американцев по версии издания. Тогда его состояние было оценено в 1,3 миллиарда долларов, но позднее выяснилось, что на тот момент капитал Фини был гораздо больше, поскольку предприниматель тайно перевел большую его часть в благотворительный фонд.

Фонд перечислял деньги на здравоохранение, научные исследования и правозащитную деятельность. В частности, организация поддерживала проекты по борьбе со СПИДом в ЮАР и развитию университетов в Ирландии. Последний грант был выдан в 2016 году, а после этого фонд начал процедуру закрытия. При этом Фини оставил себе и жене только два миллиона долларов пенсии.

Как филантроп Фини стал известен в 1997 году, после того как он и его партнер продали доли в Duty Free Shoppers компании Louis Vuitton Moët Hennessy. Миллиардер стал одним из основоположников движения «Отдавать при жизни» и в основном перечислял деньги. Указанная концепция вдохновила Билла Гейтса и Уоррена Баффета, которые в 2010 году запустили инициативу Giving Pledge, целью которой является убедить самых богатых людей в мире отдать половину своего состояния при жизни.

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    Дмитрий Воронин
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