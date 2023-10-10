Директор Юрия Шатунова опроверг слухи о свадьбе с вдовой солиста «Ласкового мая»

Директор Шатунова Кудряшов опроверг слухи о предстоящей свадьбе с вдовой певца

Директор экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг новости о его предстоящей свадьбе с вдовой певца Светланой. Об этом он рассказал в интервью для KP.RU.

Шоумен подчеркнул, что данные слухи распространил бывший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Кудряшов назвал Разина «больным человеком». «Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается», — прокомментировал Кудряшов.

Ранее Андрей Разин заявил, что Аркадий Кудряшов намерен жениться на вдове Юрия Шатунова, чтобы получить права на песни группы «Ласковый май». Разин добавил, что все наследие Шатунова принадлежит только ему, а потому Кудряшов никогда не сможет реализовать свой план. Помимо этого, музыкальный продюсер назвал юристов Кудряшова «чернокнижниками и ублюдками».