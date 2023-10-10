Клочок съеденной собакой рукописи Джона Стейнбека выставили на торги

На аукцион выставили клочок съеденной собакой рукописи Стейнбека

В США на торги выставили клочок оригинальной рукописи повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Об этом сообщает Daily Mail.

Первая рукопись произведения знаменита тем, что была съедена собакой писателя по кличке Тоби. В переписке с агентом в 1936 году литератор рассказал, что Тоби «превратил в конфетти примерно половину рукописи», за что был бит мухобойкой. Из-за проделки питомца Стейнбеку пришлось три месяца восстанавливать повесть, и ее опубликовали только в начале 1937 года.

На аукцион выставлен кусочек первой главы рукописи, в котором писатель представляет героев повести. Специалисты оценили лот в три тысячи долларов.

Осенью наследники Джона Стейнбека выставили на торги множество его личных вещей, дневников и рукописей. Общая стоимость коллекции оценивается примерно в 700 тысяч долларов. Ожидается, что лоты будут распроданы до конца года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в подвале старого замка обнаружили виски, изготовленный в 1833 году. Специалисты предполагают, что напиток из найденной партии могла пробовать королева Виктория.