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13:42, 10 октября 2023Интернет и СМИ

Павел Дуров призвал подписчиков не обманываться насчет его дня рождения

Павел Дуров в 39-й день рождения пошутил, что отмечает его как 27-летие

Фото: Tatan Syuflana / AP

Основатель Telegram Павел Дуров в 39-й день рождения, 10 октября, в шутку заявил, что предпочитает отмечать эту дату как двенадцатое 27-летие. Пост об этом он опубликовал в Telegram.

Комментируя поступающие ему поздравления с днем рождения, Дуров указал, что в действительности родился вовсе не 10 октября 2023 года.

«На самом деле я родился много лет назад, а сегодня просто годовщина моего рождения. Сам я предпочитаю отмечать эту дату как двенадцатую годовщину 27-й годовщины моего рождения», — поиронизировал предприниматель и призвал подписчиков «не позволять обманывать себя» относительно его дня рождения.

Ранее Дуров опубликовал новое фото и порассуждал о порабощении человечества искусственным интеллектом. При этом многие подписчики пошутили над его внешностью на снимке и заявили, что основатель Telegram выглядит как «пластмассовый Кен».

Перед этим бизнесмен рассказал о нежелании покупать дома и самолеты. Дуров заверил, что предпочитает тратить заработанные деньги на развитие Telegram.

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    Маргарита Щигарева
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