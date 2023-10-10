Двое россиян похитили подростка и требовали у него деньги с помощью шуруповерта

Два жителя Гусева вымогали деньги у 17-летнего подростка, угрожая шуруповертом

Полиция Гусева Калининградской области задержала двух местных жителей, подозреваемых в похищении подростка и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По данным канала, в субботу, 7 октября, двое мужчин посадили 17-летнего подростка в автомобиль Mercedes и увезли в лесополосу рядом с поселком Поддубы. Там они начали избивать его, угрожая шуруповертом, и требовали вернуть 25 тысяч рублей за динамики, которые он якобы у них украл.

Когда потерпевший согласился отдать деньги, задержанные вернули его в город. Там подросток сразу же обратился в отделение полиции.

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