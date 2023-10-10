Эрдоган и Путин обсудили палестино-израильский конфликт

Эрдоган и Путин обсудили палестино-израильское обострение по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, пишет ТАСС.

Лидеры двух стран обсудили палестино-израильский конфликт, а также оценили меры по предотвращению роста напряженности между Израилем и Палестиной. Эрдоган заверил российского коллегу, что Турция приложит все усилия для установления спокойствия в регионе.

Утром 7 октября военные группировки исламского движения ХАМАС атаковали Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.