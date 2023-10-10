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13:23, 10 октября 2023Ценности

Максим Фадеев раскритиковал пластических хирургов со словами «чистый бизнес»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал пластических хирургов со словами «чистый бизнес». Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фадеев напомнил, что два года назад похудел на 127 килограммов. По его словам, многие люди интересуются, как он смог достичь такого результата. «Я намеренно не давал никакой подробной информации о том, как я это сделал. Чтобы, не дай Бог, мой метод не нанес вред здоровью — кому бы то ни было. Я уже говорил о том, что худел под наблюдением врача и моей подруги Оксаны Драпкиной по специально разработанной нами совместно программе», — рассказал он.

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При этом музыкант отметил, что после похудения ему неоднократно предлагали сделать подтяжку кожи с помощью пластики. Он отказывался, поскольку видел проблемы, которые происходили в данной индустрии. «Я не доверил бы им даже заусенец на своем пальце. (...). Мне по-настоящему больно видеть на улицах и в интернете женщин, явно изуродованных хирургами. Иногда даже создается впечатление, что некоторым хирургам это нравится: видеть страдания своих пациентов», — поделился артист своими размышлениями.

Также Фадеев дал совет россиянкам по поводу желания прибегнуть к радикальному методу изменения внешности. «Прежде чем идти к кому-то, женщины, вы должны понять, что вы и так прекрасны. Я думаю, что оперироваться нужно только тем, у кого есть явные к этому показания», — заключил продюсер.

Ранее сообщалось, что жительница Уфы осталась с увечьями на лице после посещения косметолога. Россиянка Олеся (фамилия не указывается) сделала smas-лифтинг в одной из городских клиник. Девушка призналась, что процедура проходила болезненно, но выполнявшая манипуляции специалистка просила ее потерпеть для лучшего эффекта.

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    Карина Черных
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