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15:41, 10 октября 2023Россия

В мэрии российского города допустили шесть ошибок в официальном документе

В мэрии Архангельска объяснили сезоном простуд 6 ошибок в официальном документе

Фото: Telegram-канал «Подъём»

Представители департамента градостроительства Архангельска допустили шесть ошибок в ответе на запрос местного жителя. Словам «лигитимный», «жом», «админситрация» в официальном документе в мэрии российского города нашли объяснение. Комментарий работников по ситуации привело издание «Подъем».

В пресс-службе администрации пояснили, что во всем виноват сезон простуд: ряды сотрудников, ответственных за документооборот, поредели, а оставшиеся в строю работники не проявили должного внимания.

«Обычно документ проходит у нас от пяти до шести фильтров. Сейчас фильтр сократился чуть ли не втрое в связи с заболеваемостью ОРВИ», — заявили в мэрии Архангельска.

Представители администрации заверили, что в ближайшее время усилят состав сотрудников.

«Понятно, что не очень красивая история. (...) Все оргвыводы будут сделаны, и работа разъяснительная уже с человеком проведена», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мэр Калуги Дмитрий Денисов пожаловался на холод в городском управлении. После местной Госжилинспекции было поручено провести активную работу с компаниями.

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    Анна Щербакова
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