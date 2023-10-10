Глава МИД Ирана провел переговоры с Лавровым

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Израиль стремится «уничтожить» население

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Уточняется, что главы МИД обменялись мнениями по теме Ближнего Востока с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта.

В разговоре с Лавровым Абдоллахиян осудил препятствия в доставке продовольствия в Газу, а также подчеркнул, что Израиль стремится «уничтожить» население. Помимо этого, дипломаты отметили важность скорейшего прекращения противостояния Израиля и Палестины.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.