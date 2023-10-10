Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:22, 10 октября 2023Мир

Глава МИД Ирана провел переговоры с Лавровым

Глава МИД Ирана Абдоллахиян: Израиль стремится «уничтожить» население
Хосейн Амир Абдоллахиян

Хосейн Амир Абдоллахиян. Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

Уточняется, что главы МИД обменялись мнениями по теме Ближнего Востока с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта.

В разговоре с Лавровым Абдоллахиян осудил препятствия в доставке продовольствия в Газу, а также подчеркнул, что Израиль стремится «уничтожить» население. Помимо этого, дипломаты отметили важность скорейшего прекращения противостояния Израиля и Палестины.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Армия Израиля перешла к полноценному наступлению на сектор Газа

    Захарова заявила об обострении ситуации в Молдавии перед выборами

    Глава МИД Ирана провел переговоры с Лавровым

    В США предрекли Байдену катастрофу в связи с эскалацией в Израиле

    Более сотни тел бойцов ХАМАС обнаружены в израильской Беэри

    Еще одна турецкая авиакомпания приостановила полеты в Израиль

    Боррель заявил о поддержке в ЕС оказания помощи Палестине

    Крокодил укусил сотрудника зоопарка за средний палец на глазах у посетителей

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о болезненных косметологических процедурах

    В США испытали превосходящий ракеты снаряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости