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12:38, 10 октября 2023Мир

ХАМАС назвало условие для переговоров по захваченным в Израиле заложникам

ХАМАС заявило о нежелании вести переговоры о заложниках до конца боевых действий

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не будет вести переговоры по захваченным заложникам до момента окончания боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», — заявил он.

Ранее представитель ХАМАС Хусам Бадран не смог подтвердить взятие российского гражданина в заложники во время атаки в Израиле.

Согласно комментарию Бадрана, на сегодня не имеется конкретных данных ни о количестве, ни о гражданстве плененных людей. Он отметил, что все, что говорится по этому вопросу, — неточная информация.

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    Максим Габриелян
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