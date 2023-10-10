Глава Минздрава оценил ход эксперимента по продаже рецептурных лекарств онлайн

Мурашко: сложностей с онлайн-продажей лекарств в ходе эксперимента не возникает

Сложностей при онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств в ходе проводимого эксперимента не возникает. Об этом, оценивая ход эксперимента, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует РИА Новости.

«Сложностей пока не возникает. Эксперимент идет в штатном режиме... Пока предварительно можно оценить результаты весьма успешно», — сказал министр.

По его словам, эксперимент пока не приобрел широкого распространения, однако все вопросы регуляторного характера для его реализации уже решены. Чтобы адаптироваться к такой форме продажи лекарств для пациентов и врачей нужно время, считает Мурашко.

В октябре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств трех регионах России — Москве, Подмосковье и Белгородской области. Согласно нему, в трех российских регионах эксперимент начнется с марта 2023 года и завершится в марте 2026 года.

Впоследствии Минздрав утвердил список рецептурных препаратов, разрешенных для дистанционной продажи в рамках пилотного проект. Перечень формировался с учетом критериев, утвержденных кабмином, в него вошли 904 международных непатентованных наименования разных терапевтических групп. При этом в нем нет лекарств, которые нужно принимать строго под наблюдением врача, сильнодействующих, наркотических или психотропные препаратов, а также содержащих этиловый спирт. Исключением также стали препараты предметно-количественного учета.