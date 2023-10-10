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09:40, 10 октября 2023Ценности

Инстасамка снялась в откровенном образе и восхитила фанатов

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя исполнительница поделилась серией фото, на которых она предстала в белом прозрачном платье, сквозь ткань которого виднеются плавки от купальника на завязках. При этом ее внешний вид дополняют наушники и наращенные волосы желтого цвета. Кроме того, визажисты нарисовали ей на лбу третий глаз.

Поклонники оценили фотосессию, о чем написали в комментариях под постом. «Это очень красиво и оригинально», «Вау! Очень круто», «Шикарно», «Прекрасная», «Инопланетная атмосфера», — высказывались они.

Ранее Инстасамка повернулась к камере боком и была поднята на смех в сети. На размещенных кадрах артистка предстала в укороченном бежевом пиджаке, облегающей серой юбке длины миди и остроносых голубых сапогах с металлическими заклепками. На одном из фото знаменитость позировала так, что были видны ее ягодицы.

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    Карина Черных
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