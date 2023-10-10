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09:36, 10 октября 2023Россия

Российский третьеклассник жестоко избил сверстника и попал на видео

В Хабаровском крае третьеклассник жестоко избил сверстника и попал на видео

В поселке Заветы Ильича Хабаровского края третьеклассник жестоко избил сверстника и попал на видео. Его публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что школьник перекидывает сверстника через плечо — затем он падает, ударившись об пол. На следующей части видеозаписи обидчик бьет его по голове гимнастическим ковриком. «Выходи, я тебя сейчас буду бить», — говорит мальчик и со все силой ударяет ковром пострадавшего, который не может ему ответить.

По данным авторов канала, девятилетий обидчик сверстника стоит на учете в ПДН, его мама работает в школе. По словам руководителя, женщина в предыдущих случаях защищала своего сына, но после избиения мальчика согласилась, что ее ребенку нужен психотерапевт.

Ранее в Нижневартовске школьники по очереди били сверстника с инвалидностью по лицу и снимали это на видео. На кадрах видно, как подростки по очереди дают пощечину мальчику, который не сопротивляется избиению, а также оскорбляют его.

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    Анастасия Шейкина
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