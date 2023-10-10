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19:41, 10 октября 2023Путешествия

Израильтянин устроил дебош на курорте Азии из-за марихуаны и войны с ХАМАС

The Pattaya News: израильский турист устроил дебош на улице в Паттайе

Фото: Sirachai Arunrugstichai / Getty Images

Израильский турист устроил дебош на улицах Паттайи и объяснил свой поступок стрессом из-за войны с ХАМАС и употреблением марихуаны. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 октября. Мужчина повредил несколько автомобилей, припаркованных вдоль оживленной Уокинг-стрит, а затем зашел в магазин, набрал еды и напитков и не заплатил. После этого менеджер вызвал полицию. Хулигана задержали по горячим следам, причем он продолжал вести себя агрессивно и пытался оказать сопротивление.

Правоохранители установили, что дебошир приехал на курорт Азии из Израиля и остановился в одном из отелей. Выяснилось, что путешественник создал проблемы и там: мужчина залез на крышу гостиницы и выключил лифты.

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Израильтянина доставили в полицейский участок Паттайи. «Мужчина говорил бессвязно, а позже признался, что употребил марихуану, чтобы уменьшить стресс, вызванный эскалацией конфликта между его родной страной, Израилем, и группировкой ХАМАС», — уточняет издание.

В полиции заявили, что туристу предъявят обвинения в нарушении общественного порядка. Ему придется заплатить штраф.

Ранее пассажирка самолета Red Wings, прибывшая из Сочи в Тель-Авив, описала полет фразой «я из Донецка, мне не страшно». Она отметила, что прилетела к дочери, и не боится происходящего в Израиле.

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    Мария Борисова
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